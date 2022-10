Ártico, onde a temperatura sobe quatro vezes mais rápido do que no resto do planeta

Vários estudos científicos chegam à mesma conclusão: o Ártico está a aquecer a uma velocidade superior à prevista pela investigação feita anteriormente e a sua temperatura aumenta a uma média quatro vezes superior à do resto do planeta. Os cientistas já tinham identificado há anos o efeito do fenómeno conhecido por “amplificação do Ártico” e foi um estudo publicado no jornal científico “Communications Earth and Environment”, em agosto último, que atualizou os dados da “corrida”. Apurou que o Ártico aqueceu quatro vezes mais depressa do que o resto do globo a partir de 1979, segundo descreve a revista “Scientific American”.

O Ártico, que absorve um terço do dióxido de carbono da atmosfera, tornou-se mais ácido devido ao uso de combustíveis fósseis. Segundo a revista “Science”, a rápida perda de gelo na região do Ártico ao longo dos últimos 30 anos acelerou a taxa de acidificação de longo prazo. Ao mesmo tempo, investigadores do Instituto de Investigação Polar e Marinha da Universidade Jimei, na China, e outros da Escola de Ciência Marinha da Universidade de Delaware (Estados Unidos) afirmam que a perda rápida da camada de gelo expõe a superfície da água à atmosfera, promovendo uma mais rápida absorção de dióxido de carbono do que no Atlântico, no Pacífico, no Índico e nas bacias subantárticas, enumera o jornal “The Guardian”.

