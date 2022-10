Pelo menos 15 mortos e 40 feridos após colisão entre autocarro e camião na Índia

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas depois de um autocarro ter colidido com um camião perto da cidade de Rewa, no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia.

Por volta das 22h30 de sexta-feira (18h00 em Lisboa), um autocarro com destino ao estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, e vindo de Telangana, no sul, colidiu com um camião.

Segundo a agência noticiosa indiana ANI, 25 dos mais de 40 feridos foram transferidos para hospitais e clínicas próximas para receberem cuidados médicos.

As autoridades locais informaram que o acidente ocorreu quando o autocarro e o camião colidiram de forma frontal numa estrada.

O ministro do Interior da Índia, Narottam Mishra, lamentou a perda de vidas no acidente, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"A morte prematura de muitas pessoas no doloroso acidente de trânsito em Rewa é extremamente triste e dolorosa. Que Deus coloque as almas dos falecidos a seus pés", disse o ministro.