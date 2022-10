“Perseguiram-me porque não interrompia as aulas para a oração e ensinava livros como ‘O Triunfo dos Porcos’”

Uma mulher corre por uma colina, cada vez mais depressa, cada vez mais depressa. Parece que vai sair do chão e começar a voar, o lenço que lhe cobre o cabelo liberta-se e voa também, para longe. Parece a descrição de um ato de rebeldia como aqueles que estão a acontecer no Irão, mas esta página do livro de Ava Homa, sobre a vida de uma adolescente e depois jovem no Irão dos anos 2000, não acaba bem.

