Kevin Spacey ilibado da acusação de abuso sexual a ator Anthony Rapp

O ator norte-americano Kevin Spacey foi ilibado, esta quinta-feira, da acusação de agressão sexual ao ator Anthony Rapp.

O júri no processo civil em que era acusado deste crime concluiu que o ator não agrediu sexualmente Rapp em 1986, quando este tinha 14 anos.

A acusação pedia uma indemnização de cerca de 40 milhões de dólares, considerando danos por agressão e sofrimento emocional.

Em tribunal, Anthony Rapp alegou que Spacey deitou-se por cima dele numa cama e fez pressão sobre o seu corpo. A primeira denúncia sobre o caso foi feita por Rapp em outubro de 2017.

Na altura, como agora, Spacey negou as alegações - “não são verdadeiras”, disse - garantindo nunca ter estado sozinho comAnthony Rapp. Também se disse “chocado” com as alegações que foram feitas.

Kevin Spacey terá de ir a tribunal uma segunda vez no próximo ano, para responder por outras acusações de agressão sexual. Os episódios ocorreram alegadamente entre 2005 e 2013.