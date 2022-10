Colômbia atinge recorde histórico de cultivo de droga com crescimento de 43%, segundo a ONU

A Colômbia atingiu um novo recorde histórico no cultivo de drogas, com 204 mil hectares de folha de coca plantados em 2021, de acordo com um relatório anual da ONU divulgado na quinta-feira.

O maior produtor mundial de cocaína "apresenta um aumento de 43 % na área de coca plantada no país, de 143 mil hectares em 2020 para 204 mil em 2021", anunciou o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

O número é o mais elevado registado pela ONU desde que a organização começou a monitorizar a produção de cocaína, em 2001.

Transporte de coca para os EUA sobe para 1.400 toneladas

Paralelamente ao cultivo, o fabrico de cocaína que é transportada da Colômbia para os EUA e Europa também aumentou de 1.010 toneladas para 1.400 toneladas.

Esta é uma "tendência crescente que se tem vindo a consolidar desde 2014", apesar da intensa repressão contra os traficantes de droga.

A Colômbia é, de longe, o maior produtor mundial de cocaína. Os departamentos de Narino e Putumayo, na fronteira com o Equador, são as regiões onde existe maior produção, com 89.266 hectares, enquanto Catatumbo, uma região vizinha da Venezuela, está em segundo lugar, com 42.576 hectares.

A ONU salienta que o aumento da plantação de folha de coca e da produção de cocaína se devem principalmente à "vulnerabilidade territorial", ao "aumento da procura global" e à presença de agentes armados que lucram com o comércio.

O Presidente colombiano, Gustavo Petro, propôs aos Estados Unidos uma nova abordagem à luta contra o tráfico de droga, até agora considerada um fracasso.