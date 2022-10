Jovem iraniana morre depois de agredida por se recusar a cantar hino de apoio ao regime

Enquanto se mantêm os protestos nas ruas do Irão pela morte de Mahsa Amini, curda de 22 anos que foi detida por usar o véu islâmico de forma "indevida" e acabou por morrer dias depois no hospital, há notícias de outra jovem iraniana que terá morrido às mãos das forças de segurança do país

De acordo com o Conselho de Coordenação das Associações Comerciais de Professores Iranianos, uma estrutura sindical, que adiantou a informação numa publicação no Telegram, Asra Panahi, que tinha 16 anos estudava em Ardabil, morreu depois de se ter recusado a cantar um hino de apoio ao regime iraniano.

No dia 13 de outubro, conta o sindicato, as estudantes da escola, entre as quais se encontrava Asra Panahi, foram levadas da escola para participar numa cerimónia noutro local. Foi-lhes exigido que entoassem um cântico de louvor ao líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, mas recusaram fazê-lo, diz o jornal britânico "The Guardian".

Escolheram, por outro lado, protestar contra a "discriminação" e a "desigualdade" no Governo iraniano, e foram "insultadas e agredidas" por forças do regime: homens de uniforme e mulheres cobertas por véus, que alegaram estar ali por razões de segurança, diz o sindicato de professores.

Depois de as alunas regressarem à escola, um grupo de pessoas “descontentes” com os protestos a que tinham assistido minutos antes, "ameaçaram as estudantes e bateram-lhes à frente do responsável máximo pela área da educação na região onde se situa a escola.

Várias estudantes foram detidas

Asra Panahi foi transportada para o hospital, onde acabaria por morrer devido aos ferimentos. Outra aluna foi hospitalizada, encontrando-se em coma desde o incidente na escola e várias foram detidas, refere o sindicato.

Representantes do Governo negaram que as forças de segurança tenham sido responsáveis pelo que aconteceu à jovem estudante. Depois de o caso ter gerado protestos em algumas regiões, um homem, que se identificou como tio de Asra Panahi, afirmou em vários canais televisivos iranianos que a jovem morreu devido a uma doença congénita do coração.

A estrutural sindical contestou essa versão dos acontecimentos, sublinhando que a jovem praticava desporto e que outras alunas foram receberam cuidados médicos de emergência no mesmo dia.

Morte motiva protestos

A morte de Asra Panahi motivou protestos este fim de semana no país, organizados por outras estudantes. O Irão lida com uma situação grave de caos social desde a morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro. Há protestos desde essa altura e não se antecipa um fim para a confusão nas ruas. Morreram dezenas de pessoas no último mês, sobretudo manifestantes, mas também elementos das forças de segurança. Centenas de outras foram detidas.



De acordo com o mais recente relatório da Iran Human Rights, uma organização internacional de defesa de direitos humanos, morreram pelo menos 215 pessoas desde o início dos protestos, incluindo 27 crianças.