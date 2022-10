China defende direito de proteger consulados após agressão a manifestante em Manchester

A China defendeu hoje que as suas missões diplomáticas no exterior têm o direito de "tomar as medidas necessárias" para manter a segurança, após a polícia britânica ter anunciado uma investigação à agressão dum manifestante num consulado chinês.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China Wang Wenbin disse, em conferência de imprensa, que o manifestante "entrou ilegalmente" no consulado e "comprometeu a segurança das instalações diplomáticas chinesas".

"As missões diplomáticas de todos os países têm o direito de tomar as medidas necessárias para manter a paz e a dignidade das instalações", afirmou Wang. "Quero enfatizar que a paz e a dignidade das embaixadas e consulados chineses no exterior não devem ser violadas", acrescentou.

Wang disse que o Governo britânico deve aumentar a proteção para os postos e funcionários diplomáticos chineses no Reino Unido.

A polícia da cidade inglesa de Manchester disse que o protesto pacífico, realizado à porta do consulado por um grupo de Hong Kong, no domingo, se transformou numa situação "hostil" quando homens não identificados saíram do terreno da missão diplomática chinesa, puxaram um dos manifestantes para dentro do consulado e o agrediram.

A polícia disse que um dos seus agentes interveio para retirar o homem.

O manifestante foi levado para o hospital e não foram ainda feitas detenções.

Um vídeo difundido pela cadeia televisiva BBC mostra uma briga em frente ao consulado, depois de homens mascarados terem saído do edifício e retirado os cartazes dos manifestantes. O mesmo vídeo mostra os homens a arrastar o manifestante para dentro do consulado e a agredi-lo.

O Governo britânico disse que o incidente é "profundamente preocupante", acrescentando que a polícia intensificou as patrulhas na área.

Em conferência de imprensa, o líder de Hong Kong, John Lee, admitiu hoje que não tinha todos os pormenores sobre o caso, mas confia que o governo do Reino Unido lidará com o incidente de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Consulares e a lei britânica.

Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester, disse que era importante que todos os fatos fossem estabelecidos, mas acrescentou: "Com base no que vi, quero deixar claro que nunca é aceitável que manifestantes pacíficos sejam agredidos. Os responsáveis devem ser responsabilizados pelas suas ações".

O porta-voz para as relações externas do Partido Trabalhista, da oposição, David Lammy, pediu ao Governo britânico que convoque o embaixador chinês para explicar o que aconteceu.

O Reino Unido recebeu milhares de cidadãos de Hong Kong, muitos dos quais deixaram o território após a introdução de uma ampla lei de segurança nacional, em 2020, que os críticos dizem ter acabado com a autonomia da antiga colónia britânica.

De acordo com uma declaração difundida pelos organizadores do protesto, cerca de 60 manifestantes reuniram-se do lado de fora do consulado de Manchester para protestar contra a "reeleição de Xi Jinping".

O atual secretário-geral do Partido Comunista Chinês deve assegurar um terceiro mandato durante o congresso da organização, que se realiza esta semana, quebrando com a tradição política das últimas décadas na China.

Desde que assumiu a liderança, em 2012, Xi tornou-se centro da política chinesa. Ele é hoje considerado um dos líderes mais fortes da História recente do país, comparável a Mao Zedong, o fundador da República Popular.

No discurso inaugural do congresso, o líder chinês disse que as medidas tomadas em Hong Kong, após os protestos pró-democracia de 2019, restauraram a ordem e garantiram que a região semiautónoma é governada por patriotas.

Hong Kong "entrou num novo estágio, no qual restaurou a ordem e está pronto para prosperar", afirmou.