Um mês de luta no Irão. E já não é (só) sobre lenços

As pessoas continuam a ser mortas, as pessoas continuam na rua. Mais calma numas noites, muita violência noutras, mas as iranianas parecem ter conseguido, pelo menos, mostrar que cumprir as regras estabelecidas não é escolha nem condição imutável da vida social no Irão. Muitos homens juntaram-se a elas nesta luta.

Este domingo, dia 16, faz um mês que Masha Amani, curda de 22 anos, foi presa por violar as leis sobre indumentária. Morreu à guarda da polícia. Vídeos divulgados pelas autoridades iranianas, cinco dias após a prisão, dia 22 de setembro, mostram Masha a cair, aparentemente desmaiada, num espaço identificado como “centro reeducativo”. Fora levada para lá, explica a polícia, para que pudesse ser ensinada a “modificar as suas opiniões sobre a indumentária feminina”. Os pais e os amigos afirmam que foi torturada. A polícia diz que morreu de ataque cardíaco.