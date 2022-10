Turquia. Número de mortos em explosão numa mina de carvão sobe para 28

Uma explosão ocorrida numa mina de carvão na Turquia, na sexta-feira, resultou na morte de pelo menos 28 pessoas, segundo o mais recente balanço feito pelo ministro da Saúde turco.

O anterior balanço das autoridades turcas dava conta de 22 mortos.

Numa publicação no Twitter, citada pela agência de notícias AFP, Fahrettin Koca adiantou também que pelo menos 11 pessoas estão hospitalizadas, "uma delas em estado grave e quatro nos cuidados intensivos".

A mina onde ocorreu a explosão localiza-se na cidade de Amasra, no mar Negro. As equipas de socorro continuam a trabalhar para salvar dezenas de trabalhadores presos em galerias a 300 e 350 metros abaixo do nível do mar.

Continuam presos na mina 15 trabalhadores

Na sexta-feira, o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, afirmou que a maioria dos 110 trabalhadores conseguiu sair após a explosão, mas 49 ficaram presos numa área de maior risco da instalação.

Segundo declarações do ministro feitas este sábado, no local, 15 mineiros continuam presos na mina de carvão. “Estamos a tentar resgatá-los. Estamos realmente perante um quadro triste."

Uma avaliação preliminar apontou que a explosão possa ter sido causada por acumulação de grisu, gás associado ao carvão.