Já se contam 40 mortos em explosão de mina de carvão na Turquia

Depois de serem informados do acidente, os parentes desesperados esperaram a noite toda no frio do lado de fora da mina estatal TTK Amasra Muessese Mudurlugu, na cidade de Amasra, na província costeira de Bartin, no Mar Negro, esperando notícias. Estavam 110 mineiros a trabalhar no poço quando a explosão ocorreu na noite de sexta-feira de acordo com a agência AP.

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, declarou este sábado que 40 mineiros foram confirmados mortos. Onze ficaram feridos e hospitalizados, enquanto outros 58 conseguiram sair da mina por conta própria ou foram resgatados ilesos. O estado de saúde de um mineiro remanescente não era claro.

O ministro da Energia, Fatih Donmez, comunicou que os esforços de resgate estão quase completos. Anteriormente, dissera que um incêndio ainda estava queimando na galeria da mina, onde mais de uma dúzia de mineiros ficaram presos. O trabalho para isolar e resfriar o fogo continuou, informou o mesmo.