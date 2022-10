“A proteção ambiental saiu da agenda internacional e nem se vê forma de poder haver cooperação verdadeira”

Individualmente, nenhum Estado europeu é capaz de assegurar os seus interesses perante as duas superpotências, Estados Unidos e China, diz Luís Tomé. O diretor do departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa é um dos oradores do painel “Globalização: desaceleração temporária ou mudança de rumo?”, na 5ª Conferência de Lisboa, que decorre esta quinta e sexta-feira na Fundação Gulbenkian. “Os 27 estão divididos e à mercê das manobras divisionistas dos dois gigantes”, avisa. Uma antecipação da entrevista que poderá ler na sexta-feira, 14 de outubro, na edição impressa do Expresso.

