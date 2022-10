Itália: Meloni promete Governo "mais político" e parceiros aguardam ministérios

A líder do partido italiano de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, prometeu hoje um Governo "mais político", enquanto os seus parceiros Matteo Salvini e Silvio Berlusconi esperam pela distribuição de ministérios.

"O nosso Governo vai ser o mais político de todos os tempos", disse Meloni.

A líder do FdI defendeu que "os governos são políticos quando recebem um mandato popular, um guia político, uma maioria nascida nas urnas, e não nos palácios, e têm um programa e uma visão claros".

"Precisamente para cumprir esse programa e essa visão, vamos envolver as pessoas mais preparadas. Que ninguém pense que vamos mudar as nossas ideias e objetivos pelos quais fomos eleitos", adiantou.

No entanto, há uma semana, o cofundador do FdI, Ignazio La Russa, reconheceu que haverá técnicos no gabinete de Meloni, embora não sejam predominantes.

Após serem nomeados os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, segundo e terceiros cargos mais importantes do Estado, o Presidente italiano, Sergio Mattarella, vai dar início à ronda de consultas para a formação do novo Governo, que deverá ser confiado a Meloni.

A líder da FdI pretende governar com os parceiros de coligação de direita e de extrema-direita Matteo Salvini, da Liga, e Silvio Berlusconi, do Força Itália.