Israel anuncia acordo “histórico” com Líbano sobre fronteira marítima

Israel e o Líbano alcançaram esta terça-feira um acordo “histórico” sobre a sua fronteira marítima, anunciou o primeiro-ministro do Estado hebraico, Yair Lapid. Os países vizinhos resolvem assim uma disputa de longa data sobre águas no Mediterrâneo com importantes reservas de gás.

“É uma conquista histórica que fortalecerá a segurança de Israel, injetará milhares de milhões na economia israelita e garantirá a estabilidade da nossa fronteira norte”, afirmou Lapid num comunicado. O chefe de Governo referiu que a proposta elaborada pelos Estados Unidos vai ao encontro de “todos os princípios económicos e de segurança estabelecidos por Israel”. Quarta-feira haverá uma reunião do gabinete de segurança israelita sobre este acordo mediado por Washington.

Os Estados Unidos têm moderado há dois anos as negociações entre Líbano e Israel, vizinhos oficialmente em guerra, para chegar a acordo para delimitar a fronteira marítima e eliminar obstáculos à exploração de hidrocarbonetos. Ambos os países tinham manifestado satisfação, no início do mês, com um projeto do mediador americano Amos Hochstein.

O desenlace feliz dá-se por o Líbano ter acatado alterações ao projeto de acordo pedidas por Israel. “Todas as nossas exigências foram aceites. Preservámos os interesses de segurança de Israel”, disse o conselheiro de segurança nacional israelita Eyal Hulata.

Grupo britânico inicia testes

Segundo a imprensa, o acordo prevê que o campo offshore Karish fique sob controlo israelita e que as reservas de Cana, mais a nordeste, sejam concedidas ao Líbano, embora parte desse bloco atravesse a futura fronteira. Israel receberia parte das receitas do gás de Cana.

Domingo, o grupo britânico Energean anunciou o início dos testes para ligar a plataforma de gás Karish ao território israelita. O Ministério da Energia israelita tinha indicado, em setembro, que os testes iam começar em breve para ligar à rede este campo de gás no Mediterrâneo oriental, para futura exploração.

Em julho, Lapid discutira esta questão sensível com o Presidente francês, Emmanuel Macron, esperando que Paris usasse a sua influência para facilitar um acordo com Beirute, sobretudo por se esperar que o grupo francês Total explore o campo de Cana.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros francês assegurou no fim de semana passado que estava “a contribuir ativamente para a mediação norte-americana” e sublinhou que um acordo seria “benéfico tanto para os países como para as populações”.