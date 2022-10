Sobe para 25 número de mortos devido a chuvas torrenciais em Tejerías na Venezuela

As autoridades venezuelanas informaram hoje que subiu de 22 para 25 o número oficial de mortos em Tejerías, estado de Arágua (70 quilómetros a sudoeste de Caracas), entre eles dois portugueses, devido às fortes chuvas registadas sábado.

"Já encontrámos 25 pessoas falecidas, infelizmente. A Proteção Civil tem um registo de 52 pessoas desaparecidas que estamos à procura delas. O mais importante neste momento é ver que vidas podem ser salvas", disse a vice-presidente da Venezuela aos jornalistas.

Delcy Rodríguez precisou ainda que 317 casas ficaram completamente destruídas e 757 foram afetadas pelo mau tempo.

Entretanto, segundo a delegação local da Cruz Vermelha em Arágua as autoridades e os "conselhos comunais" (grupos de vizinhos organizados) estão a fazer o levantamento das casas danificadas para ter o número exato de pessoas afetadas.

Segundo a Cruz Vermelha estão a funcionar três refúgios para receber as pessoas afetadas que depois são transferidas de Tejerías para a cidade de Maracay, onde "podem ter melhores condições que as das escolas da zona".

Através do Twitter, o coordenador da ONU na Venezuela, Gianluca Rampolla, anunciou que aquele organismo "estará mobilizando apoio em estreita coordenação com as autoridades venezuelanas".

A Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) emitiu um comunicado solidarizando-se com os afetados pelas fortes chuvas e alertando que "à medida que passam as horas aumenta o número" de falecidos.

A Cáritas anunciou a ativação do protocolo de emergência que disponibilizou o "Camião da Solidariedade" para transportar suprimentos, alimentos não perecedoiros e outras doações para os afetados.

Segundo a Cáritas, a nível nacional, pelo menos 22.000 casas foram afetadas por deslizamentos de terra e inundações em 120 municípios do país.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou domingo o empenhamento máximo de todas as agências de segurança e proteção civil para apoiar os cidadãos afetados pelas chuvas torrenciais que nas últimas duas semanas têm afetado o país

"Perante a difícil e dolorosa situação causada pelas fortes chuvas em Las Tejerías, ordenei à vice-presidente, Delcy Rodríguez, ao gabinete social e a todos os órgãos de segurança, o máximo desdobramento para o atendimento integral das pessoas", disse o Nicolás Maduro na rede social Twitter.

Domingo, fontes consulares avançaram à agência Lusa que dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram em Las Tejerias, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, devido às chuvas torrenciais que nas últimas horas afetaram o estado venezuelano de Arágua.

O cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, especificou que dois comerciantes portugueses foram arrastados pela torrente de água e de lama.

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou condolências às famílias e amigos dos dois portugueses.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, parte na terça-feira para a Venezuela para acompanhar a situação da comunidade portuguesa no país, onde as chuvas torrenciais já provocaram vários mortos, entre eles dois portugueses, segundo fonte oficial.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que Paulo Cafôfo parte na terça-feira para a Venezuela para "uma deslocação que permitirá acompanhar em proximidade a situação relativa à comunidade portuguesa".

Segundo a mesma fonte, a equipa consular está "no terreno para prestar todo o apoio à comunidade portuguesa em Tejerías".