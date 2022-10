Alexander van der Bellen vencerá presidenciais na Áustria à primeira volta

Com praticamente 100% dos votos contados nas eleições presidenciais austríacas, o atual presidente do país, Alexander van der Bellen, soma cerca de 56% dos votos, de acordo com uma projeção divulgada pela televisão ORF.

O ecologista de 78 anos está, assim, bem encaminhado para assegurar um segundo mandato de seis anos à frente do país.

Vindo do partido Os Verdes mas candidato como independente, foi apoiado pelos Verdes, pelos democratas cristãos (OVP), pelos sociais democratas (SPO) e pelos liberais do NEOS - A Nova Áustria, ganhará, assim, logo na primeira volta – e, como esperado, bastante à frente dos restantes seis candidatos.

Atrás nas projeções avançadas pela televisão ORF está, com cerca de 18%, Walter Rosenkranz, o representante da extrema-direita, seguido de Dominik Wlazny (concorre com o pseudónimo Marco Pogo), do satírico Partido da Cerveja, com 8,4%.

Os outros candidatos presidenciais são o ex-líder do antigo partido de extrema-direita Aliança para o Futuro da Áustria (BZÖ), Gerald Grosz (5,5%); o autor, colunista e advogado Tassilo Wallentin (8,3%); o candidato antivacinas Michael Brunner (2,1%); e o empresário Heinrich Staudinger (1,5%).

O resultado oficial deverá ser anunciado na segunda-feira.