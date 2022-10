Tráfego ferroviário na Alemanha retomado e operadora e Governo falam em sabotagem

O tráfego ferroviário no Norte da Alemanha já foi retomado, mas ainda são esperadas perturbações, após um problema técnico no sistema de comunicações, que a operadora Deutsche Bahn (DB) veio classificar como um ato de sabotagem.

Ao início da manhã, a operadora disse que em causa estava uma "falha no sistema de rádio digital", sem adiantar mais detalhes. Mais tarde, a DB justificou a interrupção com um ato de sabotagem.

O ministro alemão dos Transportes. Volker Wissing, confirmou este sábado a sabotagem da rede ferroviária no norte do país que obrigou a interromper o tráfego durante três horas na manhã deste sábado.

A transportadora ferroviária Deutsche Bahn (DB), “ teve que interromper esta manhã todo o tráfego de comboios no norte da Alemanha” disse Wissing, adiantando que “ a razão foi um ato de sabotagem na rede de cabos de comunicação. O ministro acrescentou ainda que os cabos “foram cortados de forma intencional e premeditada” e são “indispensáveis para que o tráfego ferroviário decorra em segurança.

Para já, as autoridades identificaram dois cortes em lugares distintos da rede de comunicações.

O incidente levou à interrupção das ligações entre Berlim e certas regiões do oeste e norte do país, tais como Schleswig-Holstein, as cidades de Hamburgo e Bremen, a Baixa Saxónia e parte da Renânia do Norte-Vestefália. A ligação Berlim-Amesterdão também foi suspensa, disse a Deutsche Bahn.