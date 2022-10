Pelo menos dez pessoas morreram após explosão em posto de combustíveis na Irlanda

A Irlanda está de luto após ter subido para dez o número de mortos na sequência de uma explosão num posto de combustíveis em Creeslough, no noroeste da Irlanda, informou a polícia irlandesa.

Citadas pela Associated Press, as autoridades continuam a procurar corpos entre os escombros, mas acreditam que nenhuma vítima permaneça desaparecida após a explosão que se verificou na sexta-feira, em Creeslough, no Condado de Donegal.

Quatro homens, três mulheres, dois adolescentes e uma criança foram as vítimas mortais do incidente, que também feriu pelo menos oito pessoas. A explosão, que aconteceu por volta das 15h20 de sexta-feira e ouvida a vários quilómetros de distância, destruiu o prédio do posto de gasolina, que abriga a loja principal e os correios, e devastou apartamentos próximos, alguns dos quais chegaram a desabar.

Ambulâncias e helicópteros transportaram feridos para um hospital em Letterkenny, a 24 quilómetros de distância e para um de Dublin, a 260 quilómetros.

A polícia está a investigar as causas da explosão e, segundo afirmou o superintendente David Kelly, tudo aponta para que se trate de "um trágico acidente".

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, disse que foi um dos “dias mais sombrios para Donegal e todo o país”.

“Esta trágica perda de vidas deixará entorpecidas tanto as pessoas desta ilha como o povo de Creeslough”, concluiu.

Por sua vez, o ministro da Agricultura, Charlie McConalogue, que representa Donegal no parlamento irlandês, disse que a estação de serviço era bem conhecida em todo o país devido à sua posição de destaque na principal estrada da área e era "o coração" da comunidade local.

"As pessoas estão chocadas e entorpecidas", afirmou o governante à emissora irlandesa RTE.