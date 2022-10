Centralização de poder por Xi Jiping ameaça desestabilizar regime chinês

A decisão do líder da China, Xi Jinping, de reverter as reformas políticas promovidas pelos seus antecessores ameaça abalar os alicerces do regime, advertiu uma antiga funcionária responsável pela formação dos quadros do Partido Comunista.

"A competição entre as várias fações do Partido Comunista Chinês (PCC) vai tornar-se mais intensa, complexa e brutal do que nunca", previu Cai Xia, antiga professora na Escola Central do Partido, que esteve encarregue da formação dos altos quadros do regime, num artigo publicado pela revista Foreign Affairs.

Cai foi expulsa do PCC e perdeu acesso à sua reforma, em 2020, por ter feito um discurso com "graves problemas políticos", segundo as autoridades chinesas. Em causa está uma intervenção, que acabou por vir a público, na qual a antiga professora de teoria política acusou o Partido de se ter tornado num "'zombie' político" e Xi Jinping de agir como um "líder da máfia". Ela vive desde então exilada nos Estados Unidos.

O 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), o mais importante evento da agenda política da China, arranca no dia 16 de outubro e deve reforçar o estatuto do secretário-geral da organização, Xi Jinping. Para os analistas, o líder chinês prepara com “mão de ferro” a reunião, que se realiza a cada cinco anos, e serve sobretudo para reorganizar o Comité Central do Partido, o Politburo e o Comité Permanente do Politburo.

A “mensagem" de Xi Jiping terá sido dada pela aplicação de severas penas por crimes de corrupção a altos quadros do aparelho judicial e policial chinês. Na semana passada, os tribunais condenaram à morte Fu Zenghua, ex-ministro da Justiça de Xi, Sun Lijun, antigo vice-ministro da Segurança Pública, entre outros. Estas condenações poderão ser comutadas em penas de prisão perpétua ao fim de dois anos. Segundo a imprensa chinesa, pelo menos mais três antigos chefes da polícia foram condenados a penas de prisão superiores a dez anos.

O PCC, que tem mais de noventa milhões de membros, está organizado numa estrutura piramidal. No topo está o Politburo, que é composto por 25 pessoas - oficiais do Exército, líderes de província e altos quadros do Partido. Dentro deste grupo está o Comité Permanente do Politburo, que é composto pelos sete membros encarregues da maioria das decisões políticas cruciais. O chefe do Comité Permanente é o secretário-geral do Partido.