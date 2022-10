Atirador faz pelo menos 34 mortos num jardim de infância na Tailândia, incluindo 22 crianças

Pelo menos 34 pessoas foram mortas esta quinta-feira, dia 6, num jardim de infância no nordeste da Tailândia, avança a agência noticiosa Reuters, citando fontes da polícia local. As vítimas incluem adultos e 22 crianças, disse a polícia tailandesa em comunicado.

Os media locais reportam que o atirador matou a sua família e suicidou-se após os disparos na pré-escola, localizada na província de Nong Bua Lamphu. Segundo Chakkraphat Wichitvaidya, oficial da polícia distrital tailandesa, o atirador tratava-se de um ex-polícia que foi recentemente despedido devido aos seus problemas de abuso de drogas. Agiu sozinho e estava armado com uma caçadeira, uma pistola e uma faca, acrescentou Chakkraphat.

Jidapa Boonsom, um político local, disse à Reuters que o atirador chegou pela hora de almoço, altura em que estavam 30 crianças no local, e começou por disparar contra os funcionários da creche, incluindo uma mulher grávida de 8 meses. Forçou depois entrada na sala onde estariam as crianças e atacou-as com uma faca, afirmou ainda Jidapa.

O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, ofereceu as suas condolências às vítimas numa publicação na sua conta de Facebook e “ordenou ao chefe da polícia que fosse imediatamente para a área e que as agências relevantes ajudassem urgentemente todos os afetados”.