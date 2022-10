Míssil falhado cai em terra e gera pânico na Coreia do Sul

Durante um exercício real com os Estados Unidos, esta terça-feira, a Coreia do Sul falhou um míssil balístico que caiu em terra, na cidade costeira de Gangneung. A explosão e o fogo provocaram o pânico entre os moradores que pensaram estar a ser atacados pela Coreia do Norte, uma vez que no início desta semana Pyongyang disparou um míssil que sobrevoou o Japão.

Os militares reconheceram o acidente horas depois de várias pessoas publicarem nas redes sociais vídeos onde é visível uma bola laranja de chamas a emergir de uma área que descreveram como próxima a uma base da força aérea de Gangneung.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul explicou que ninguém ficou ferido no acidente e que os militares estavam a investigar a razão da falha do míssil Hyunmoo-2, noticiou a agência Associated Press (AP).

O acidente ocorreu durante um exercício real entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que lançaram quatro mísseis superfície-superfície em direção ao mar do Japão. Os lançamentos são uma resposta ao disparo de um míssil balístico da Coreia do Norte sobre o Japão na terça-feira, o primeiro em cinco anos, segundo militares sul-coreanos citados pela Yonhap.

Reunião de emergência

O projétil lançado por Pyongyang sobrevoou o norte do arquipélago japonês, o que fez com que o sistema de alerta civil fosse ativado na região, recomendando que a população se refugiasse de um possível impacto.

Segundo o governo do Japão, o míssil é o que percorreu a maior distância até hoje de todos os testados pela Coreia do Norte, com uma altura máxima próxima de 1.000 quilómetros e uma distância final de 4.600 quilómetros.

O projétil caiu nas águas do Pacífico e fora do espaço económico exclusivo do Japão, segundo o Ministério da Defesa.

Os Estados Unidos solicitaram esta terça-feira que o Conselho de Segurança da ONU se reúna de urgência na quarta-feira, para abordar este novo lançamento norte-coreano.

O novo lançamento norte-coreano ocorreu depois que Tóquio, Washington e Seul terem realizado, na semana passada, manobras conjuntas no mar do Japão, nas quais participou o porta-aviões norte-americano USS "Ronald Reagan".