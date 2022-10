Polícia iraniana entra em confronto com estudantes em universidade de Teerão

Forças de segurança iranianas entraram em confronto com estudantes na universidade de Sharif em Teerão neste domingo, segundo informação disponibilizada nas redes sociais e em media estatais, noticiou a agência Reuters.



Os protestos inserem-se na contestação ao governo iraniano que teve início na sequência da morte de Mahsa Amini, a jovem curda de 22 anos que morreu três dias depois de ter sido detida por uso incorreto do véu islâmico. Transformaram-se na maior demonstração de oposição às autoridades iranianas em muitos anos, com muitas pessoas a pedir o fim de mais de quatro décadas de domínio clerical islâmico.



Segundo a Reuters, a conta do Twitter 1500tasvir, que tem cerca de 160 mil seguidores, publicou vários vídeos mostrando a Universidade Sharif, tradicionalmente um foco de dissidência, cercada por dezenas de polícias de choque.



Um dos vídeos mostrava as forças de segurança a disparar gás lacrimogéneo para expulsar os estudantes e o som do que pareciam ser tiros.



Outro vídeo mostrava as forças de segurança a perseguir dezenas de estudantes presos no estacionamento subterrâneo da universidade. Muitos desses estudantes terão sido presos.