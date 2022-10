Dois palestinianos mortos por tropas israelitas em campo de refugiados de Jalazun

Dois jovens palestinianos foram mortos esta segunda-feira por tropas israelitas no campo de refugiados de Jalazun, Ramallah, em mais uma noite de violência na Cisjordânia ocupada, onde 16 palestinianos acabaram detidos em rusgas.

O Ministério da Saúde palestiniano deu conta da morte dos dois jovens, alvejados pelo exército israelita depois de tentarem executar um atropelamento e fuga aos soldados.

"Soldados operaram no campo de Jalazun e detiveram um suspeito terrorista. Durante a operação, dois suspeitos tentaram levar a cabo um ataque às tropas do exército israelita. Os soldados devolveram o fogo e neutralizaram os dois suspeitos", confirmou um porta-voz militar israelita.

O porta-voz disse também que foram efetuadas rusgas noturnas em diferentes partes da Cisjordânia ocupada, especialmente na zona de Nablus, onde 16 "suspeitos de terrorismo" foram detidos.

Este ano, cerca de 110 palestinianos foram mortos só na Cisjordânia ocupada - o número mais elevado desde 2015 - como resultado de rusgas, operações ou incidentes com tropas israelitas, que se intensificaram nas últimas semanas em resposta a um pico de violência na área.

Na semana passada, quatro palestinianos foram mortos numa rusga israelita no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, provocando confrontos entre palestinianos e tropas israelitas em toda a região, naquele que foi o dia mais violento do ano na região.

O exército israelita duplicou as tropas na Cisjordânia para melhorar o policiamento face ao que descreve como uma "nova onda de terrorismo", enquanto os jovens palestinianos armados, não necessariamente ligados às milícias tradicionais, defendem a resistência armada como única saída para a ocupação.