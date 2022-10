Perfil de Mohammed bin Salman: o príncipe que afinal precisava de outro cargo

Mohammed bin Salman Al Saud ocupa um rol de cargos impressionante para os seus 37 anos. Príncipe herdeiro do trono saudita — ocupado desde 2015 pelo seu pai, Salman —, o homem conhecido pelas iniciais MbS preside ainda ao Conselho de Assuntos Económicos e de Desenvolvimento e ao Conselho de Assuntos Políticos e de Segurança. Considerado o verdadeiro chefe do país, já que Salman tem 86 anos e saúde frágil, MbS era também ministro da Defesa, mas na quarta-feira foi designado primeiro-ministro da Arábia Saudita, cargo até então do próprio rei.

Filho de Salman e da sua terceira mulher, Fahda, o príncipe formou-se em Direito e cedo se tornou consultor do pai, que era governador da província de Riade (capital) antes de suceder no trono ao irmão Abdullah II. Quando tal aconteceu, MbS assumiu a pasta da Defesa, mas não era o herdeiro da coroa no início do reinado. Esse estatuto cabia ao seu tio Muqrin. Três meses depois, Salman destituiu este a favor de outro irmão seu, Muhammad bin Nayef. E em 2017 o rei retirou a este todos os cargos, nomeando MbS.