Ataque armado no Irão mata 19 pessoas, três Guardas da Revolução entre as vítimas

Um ataque armado a uma esquadra da polícia numa cidade do sudeste do Irão matou 19 pessoas, incluindo três membros da Guarda da Revolução do Irão, anunciou este sábado a agência oficial iraniana IRNA.

Os elementos que realizaram o ataque na sexta-feira esconderam-se entre os fiéis perto de uma mesquita na cidade de Zahedan e atacaram a esquadra da polícia mais próxima, segundo um relatório oficial divulgado.

O governador da província, Hossein Modaresi, citado pela agência IRNA, disse que 19 pessoas morreram e que 32 elementos da Guarda da Revolução do Irão, incluindo um paramilitar basiji, foram feridos nos confrontos.

O Irão está a ser abalado, há 15 dias, por protestos depois de uma iraniana curda ter morrido numa esquadra de polícia - por não ter o cabelo todo coberto e ter uma madeixa à mostra -, mas ainda não há informações sobre se este ataque está relacionado com essa contestação ao conservadorismo do regime dos ‘ayatollas’.