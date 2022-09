Atacante do Capitólio que agrediu polícia chora ao ser condenado a sete anos de prisão

Um homem de 38 anos do estado de Iowa, que participou nos ataques ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021, foi esta quarta-feira condenado a sete anos de prisão por ter agredido um polícia e chorou ao ouvir a sentença em tribunal, garantindo que gostaria de voltar atrás e não ter cometido este ato.

Kyle Young, cuja profissão é a de instalador de ar condicionado, disse ter participado nos ataques ao Capitólio no início do ano passado a pedido de Donald Trump, ação para a qual até mobilizou amigos através do Facebook. Na viagem para Washington, onde viriam a ter lugar os ataques, Kyle Young levou um dos seus quatro filhos, com 16 anos.

Ao ser acusado e condenado em tribunal, Kyle Young chorou e pediu desculpas ao polícia que agrediu na ocasião, Michael Fanone, ex-agente da Polícia Metropolitana de Washington. Segundo alegou em tribunal, o polícia Michael Fanone foi espancado e violentamente agredido pelos insurrectos com choques elétricos através de um equipamento de ‘taser’ fornecido por Kyle Young, e passou por uma experiência de quase morte.

Michael Fanone é um dos rostos mais conhecidos entre as vítimas dos ataques ao Capitólio, onde ficou em risco de perder a vida, sofreu um ataque cardíaco e um traumatismo craniano, além de ter sido diagnosticado com transtorno de stress pós-traumático.

Kyle Young declarou-se culpado pelo ataque ao polícia de Washington, o que agora diz lamentar, e o seu advogado justificou que tinha sido na altura "injetado com mentiras" relativas a uma suposta fraude eleitoral, que deram vitória ao candidato democrata a Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em detrimento do candidato conservador Donald Trump.