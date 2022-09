Eurodeputado Raphaël Glucksmann: “Temos uma proteção de segurança muito fraca e traidores na sala”

Raphaël Glucksmann já foi jornalista e realizador, mas atualmente é no Parlamento Europeu que dá voz às suas ideias. Quando enveredou por esta via, já tinha estado próximo da cena política. Foi conselheiro do ex-Presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, entre 2005 e 2012. A eleição para eurodeputado aconteceu em 2019, no decorrer de uma candidatura conjunta entre o seu partido, Praça Pública, e o Partido Socialista francês.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler