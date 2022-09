Elon Musk enfrenta advogados do Twitter por desistir do acordo de compra

Elon Musk inicia esta semana uma ronda de duros interrogatórios com advogados do Twitter por tentar desistir da compra da rede social por 44 mil milhões de dólares (cerca de 44,7 mil milhões de euros).

É de esperar que os advogados do Twitter tentem ‘apertar’ o milionário com os interrogatórios que decorrem esta semana, tentando provar que este abandonou o acordo de compra devido à queda dos mercados financeiros - e não porque a empresa o enganou sobre o número real de utilizadores ou escondeu falhas de segurança, como tinha alegado o próprio Elon Musk, segundo avança o “The Guardian”.

Os depoimentos de Elon Musk no âmbito deste caso do Twitter não serão públicos, e ao que se sabe decorrem esta segunda e terça-feiras, com possível extensão para quarta, não tendo sido também divulgados se serão feitos de forma presencial ou por video.

O empresário da Tesla tinha concordado, em abril passado, comprar o Twitter, inicialmente oferecendo 54,2 dólares por ação, com vista a tornar a rede privada e avançar com uma série de mudanças, designadamente no sentido de eliminar contas falsas. Com a desistência do acordo de compra, Elon Musk pretende que um juiz permita que saia do negócio sem penalizações.

O dono da Tesla apresentou, em agosto, um documento formal para pôr fim ao acordo de compra, mas, segundo a Twitter, a operação deverá ir para a frente nos moldes estabelecidos, atingindo um valor de 44 mil milhões de dólares.

O julgamento do caso da compra do Twitter está previsto começar a 17 de outubro no tribunal de Delaware, com a duração de cinco dias.