Ataque em escola russa faz pelo menos 13 mortos. Sete são crianças

Um homem munido com duas armas entrou numa escola na cidade de Izhevsk, na região da Udmúrtia, no leste da parte europeia da Rússia e a 970 km a leste de Moscovo, e matou pelo menos 13 pessoas, de acordo com o Ministério do Interior da Rússia. Entre os mortos estão sete menores, dois professores e dois seguranças.

A sede regional do Ministério do Interior adiantou que o atirador se matou e que 21 pessoas ficaram feridas, 14 crianças e sete adultos. O corpo do autor do ataque foi descoberto pelas autoridades no local. De acordo com autoridades ouvidas pela agência de notícias estatal Tass, o autor do ataque usava uma camisola com o símbolo nazi e uma balaclava.

O governador de Udmúrtia, Alexander Brechalov, - da qual Izhevsk, que tem cerca de 650 mil habitantes, é a capital -, afirmou que um homem não identificado entrou na escola e começou por matar um segurança. De acordo com a agência de notícias russa RIA, o governador também declarou que havia mortos e feridos entre os alunos.

Os serviços de emergência já se encontram na escola, a número 88, que tem quase mil alunos e 80 professores. A motivação do ataque ainda não é conhecida.

Ataques a tiro em escolas russas tornaram-se mais frequentes nos últimos anos. Em maio de 2021, um adolescente matou sete crianças e dois adultos na cidade de Kazan. Em abril de 2022, um homem armado matou duas crianças e uma professora num jardim de infância na região central de Ulyanovsk, antes de suicidar-se.