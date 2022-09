Itália: Previsão de ciclone com sol no extremo

Os meteorologistas preveem que domingo caia chuva torrencial em Itália e que o que resta de um ciclone atlântico se abata sobre o país. Os quase 51 milhões de eleitores terão de ir às urnas munidos de guarda-chuvas. O clima importa: o mau tempo sempre favoreceu os partidos de esquerda, cujos simpatizantes eram os mais convictos. Iam votar contra ventos e marés. Para 25 de setembro, porém, a esquerda não parece ter essa vantagem.

Segundo as últimas sondagens publicadas, 26,5% dos italianos pensam votar em Irmãos de Itália (FdI, extrema-direita). A sua chefe, Giorgia Meloni, declara-se aliada do espanhol Vox e amiga do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, um espinho para a União Europeia.