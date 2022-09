Nicarágua bloqueia emissão da CNN. Mais de 50 meios de comunicação social no país foram fechados desde 2008

O governo da Nicarágua, através do Instituto de Telecomunicações e Correios (Telcor), bloqueou as emissões do canal de notícias internacional CNN, depois de "verificar que os conteúdos violam e prejudicam as normas legais do país".

De acordo com uma resolução publicada na quinta-feira, enviada às empresas que ofereceram a programação do canal de notícias e divulgada à imprensa, a Telcor afirmou ter "confirmado que o conteúdo transmitido pelo canal CNN, através da rede de televisão por subscrição da empresa que representa, infringe, viola e prejudica as normas legais".

A Telcor deve "garantir a proteção, a defesa e a preservação [dos] princípios, direitos e garantias estabelecidos na Constituição e outras leis relevantes" da Nicarágua, acrescentou o instituto, sem especificar a que tipo de conteúdo se refere.

O regulador exigiu às operadoras do serviço de assinatura a retirada imediata do canal "das grelhas de canais autorizadas".

Crise política

A crise que a Nicarágua atravessa desde abril de 2018 acentuou-se na sequência das eleições gerais de 7 de novembro, nas quais o Presidente Daniel Ortega, foi eleito para um quinto mandato, quarto consecutivo e segundo com a mulher, Rosario Murillo, na vice-presidência do país.

Os principais candidatos opositores foram detidos.

Nesta última fase, Ortega fechou pelo menos 51 meios de comunicação social e confiscou bens de diferentes 'media', incluindo o La Prensa, o jornal mais antigo e influente do país.