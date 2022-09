EUA entregam 327 milhões de dólares em ajuda humanitária ao Afeganistão

Os EUA anunciaram esta sexta-feira a entrega de 327 milhões de dólares (337,6 milhões de euros) em ajuda humanitária adicional ao Afeganistão, elevando para 1.100 milhões de dólares (1.135 milhões de euros) o total desde a retirada do país.

O montante divulgado hoje pelo Departamento de Estado inclui 119 milhões de dólares (123 milhões de euros) que sairão diretamente dos fundos daquele ministério e 208 milhões de dólares (214,9 milhões de euros) através do Gabinete de Ajuda Humanitária da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional.

“Os EUA continuam comprometidos com o povo do Afeganistão”, disse o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, na nota de divulgação.

O país exortou ainda outros membros da comunidade internacional a cumprir as promessas feitas em 31 de março, na conferência de doadores da ONU, com o objetivo de alcançar 4.400 milhões de dólares (4.546 milhões de euros) para aliviar a crise no Afeganistão.

A verba doada hoje, segundo Blinken, permitirá fornecer abrigo e serviços de saúde ou ajuda para a reintegração de pessoas deslocadas a nível nacional e de outras que regressaram ao país, bem como apoiar nações vizinhas no apoio aos afegãos.

“Ajudamos pessoas necessitadas, independentemente do género, raça, orientação sexual, deficiência, religião ou profissão. Damos as boas-vindas às contribuições de outros doadores e instamos ao apoio generoso às necessidades humanitárias do Afeganistão”, concluiu Blinken.