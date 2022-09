Sismo de 7,6 na escala de Richter causa pelo menos um morto no México

Um sismo de 7,6 na escala de Richter e que ocorreu a uma profundidade de 15 quilómetros atingiu, na tarde desta segunda-feira, a costa de La Placita de Morelos, no estado de Michoacan, no oeste do México, informa a agência Associated Press.

Pelo menos uma pessoa morreu devido à queda de um muro no porto de Manzanillo, anunciou o Presidente do México, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Apesar de ter tido epicentro na costa do país com o Pacífico, o abalo foi sentido na Cidade do México, levando muitos habitantes a abandonar as casas e correr para as ruas.

A presidente da câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse que não há para já registo de danos materiais na zona. O sistema de aviso de tsunamis dos Estados Unidos indica que há risco de tsunami perto da costa de Michoacan, de acordo com a Reuters.

Há precisamente 37 anos, milhares de pessoas morreram na sequência de um sismo que atingiu a Cidade do México. Neste mesmo dia mas em 2017, um sismo causou a morte de mais de 350 pessoas na região.

Em atualização