Detidos seis homens acusados de violar e matar duas irmãs adolescentes no norte da Índia

A polícia indiana deteve esta quinta-feira seis homens acusados de violar e matar duas irmãs adolescentes, cujos corpos foram encontrados pendurados numa árvore perto da sua aldeia, no Estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

As duas irmãs, de 15 e 17 anos, pertenciam à comunidade dos ‘dalits’ (ou intocáveis), a categoria social considerada a mais baixa do sistema de castas hindu.

As mulheres ‘dalit’ são desproporcionalmente vítimas de crimes sexuais, num país onde o nível de crimes contra as mulheres já é muito alto.

Os homens atraíram as adolescentes para um campo onde as violaram e “mataram estrangulando-as com os seus lenços de cabeça", explicou à agência France-Presse (AFP) o chefe da polícia local, Sanjiv Suman.

Muitos moradores, incluindo as famílias das jovens, manifestaram-se perto da aldeia exigindo a punição dos acusados, que pertencem às comunidades muçulmana e hindu.

Um dos suspeitos, vizinho das vítimas, foi detido após uma troca de tiros com a polícia.

A autópsia confirmou que a violação e a asfixia causaram as mortes, acrescentou Suman.

Quase 32 mil casos de violações foram registados em 2021, segundo dados do Governo, embora muitos outros crimes de violação não tenham sido relatados.

Em 2021, a polícia de Uttar Pradesh foi acusada de mandar cremar o corpo de uma menina ‘dalit’ que foi violada e morta por um hindu de casta superior antes de ser realizada uma autópsia, um caso que provocou indignação na sociedade.

Em 2014, a violação e assassinato de duas primas da comunidade ‘dalit’ de 14 e 15 anos, no mesmo Estado, despertou a indignação pública.

As meninas foram encontradas penduradas numa mangueira e homens de castas mais altas foram inicialmente acusados de violação coletiva e assassinato, mas a investigação caiu e não foi produzida nenhuma acusação.