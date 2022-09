Sobe para nove o número de mortos em desabamento de prédio na Jordânia

Pelo menos nove pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas no desabamento de um prédio de quatro andares em Amã, onde continuam a decorrer buscas, segundo o mais recente balanço realizado esta quarta-feira por fontes oficiais da Jordânia.

O edifício desabou na terça-feira, no distrito de Jabal al Webdeh, alegadamente devido ao mau estado da construção, com as equipas de resgate a recuperarem nove corpos entre os escombros.

Já dez feridos foram transferidos para vários hospitais da capital jordana.

O ministro de Estado para Assuntos de Informação, Faisal al Shabuol, tinha referido esta quarta-feira de manhã que o número de mortos pelo desabamento pode chegar a dez e que "há indícios de que algumas pessoas podem estar vivas”, segundo a televisão estatal da Jordânia.

A mesma fonte também indicou que o prédio afetado está localizado numa área montanhosa de Webdeh, um dos bairros mais antigos de Amã, o que está a dificultar as operações de resgate.

O diretor da Defesa Civil, o coronel Hatem Yaber, destacou que pelo menos sete das pessoas resgatadas com vida durante as primeiras três horas de busca "disseram que membros das suas famílias ainda estão sob os escombros", e indicou que as equipes "conseguiram manter contacto verbal com um homem”.

Yaber adiantou que cerca de 350 militares estão a participar nas operações "com equipamento manual" porque o prédio desmoronado está rodeado por grandes construções e porque "o único acesso ao local é um corredor de um metro e meio de largura, o que impede o uso de grandes máquinas”.

Vários altos funcionários jordanos visitaram o local do desabamento, liderados pelo primeiro-ministro Bisher al Jasauneh, que ordenou uma investigação sobre as causas do acidente.

Jabal al-Weibdeh, um dos bairros boémios mais antigos da capital da Jordânia, popular principalmente entre os expatriados e conhecido pela sua vibrante vida cultural é caracterizado por um grande número de casas e edifícios construídos no início do século passado.