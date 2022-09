Chuva intensa provocou 59 inundações no Alentejo

A chuva intensa que caiu esta quarta-feira no Alentejo provocou 59 inundações, até às 21h30, em vias públicas e habitações, sobretudo nos distritos de Beja e de Portalegre, sem causarem danos pessoais, disseram fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que no distrito ocorreram 28 inundações, tendo a cidade de Beja sido a zona mais afetada, sem precisar o número de ocorrências registadas.

Segundo o CDOS de Portalegre, no distrito ocorreram 23 inundações, tendo o concelho de Elvas sido o mais afetado, com 10 ocorrências. Também no distrito de Portalegre, de acordo com o CDOS, há a registar duas quedas de árvores, a queda de um muro na cidade de Elvas e 11 limpezas de vias.

No distrito de Évora, ainda segundo o CDOS, foram registadas oito inundações, nos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Estremoz, Mourão, Redondo e Alandroal.

Neste distrito há ainda a registar a queda de um muro na Escola Básica de Veiros e um corte temporário de uma estrada municipal naquela freguesia do concelho de Estremoz, assim como a queda de duas árvores, em Estremoz e Arraiolos.