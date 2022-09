Alaa Murabit: "Precisamos de começar a desafiar a noção de que a União Europeia é um bastião de direitos humanos"

Alaa Murabit nasceu no Canadá e quando era adolescente mudou-se para a Líbia. Com 21 anos fundou a organização ‘The voice of Libyan Women’ (A voz das mulheres libanesas) e em 2018 foi considerada uma das mulheres mais influentes do Canadá. Além de ser médica, Murabit foca-se em elevar o papel das mulheres, nomeadamente na sua participação em processos de paz e mediação de conflitos. Atualmente diretora de saúde na Fundação Bill & Melinda Gates e comissária nas Nações Unidas para o emprego na saúde e crescimento económico, integrava a lista de oradores das Conferências do Estoril.

