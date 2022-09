11 de Setembro. Julgamento ainda sem data marcada, 21 anos depois

1 Por que razão ainda não foi feita justiça?

Esta é a dúvida que continua a massacrar os familiares das 2977 vítimas mortais dos atentados em Nova Iorque (World Trade Center), Washington D.C. (Pentágono) e Pensilvânia (voo 93), mais de duas décadas depois. O processo na justiça continua em fase de pré-julgamento e tem sofrido sucessivos adiamentos. Um dos principais obstáculos prende-se com a definição da informação a que defesa poderá aceder. “Muitas provas foram provavelmente obtidas no âmbito do trabalho classificado dos serviços secretos. Eles não vão revelar muito acerca de como ou onde obtiveram a informação”, diz ao Expresso Tom Mockaitis, perito em terrorismo e docente na Universidade DePaul, em Chicago (EUA). “Não está claro o quanto a defesa pode ver. Num julgamento normal, a defesa tem direito a ver de antemão qualquer coisa que a acusação use como prova, e tem oportunidade de rever e refutar.” A defesa (composta por civis e militares) também argumenta — “de forma muito convincente”, diz o académico — que as confissões foram obtidas de forma coerciva. Isso significa que as provas obtidas dessa forma nunca seriam aceites num tribunal dos Estados Unidos.