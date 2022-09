Marcelo escreve ao novo Rei Carlos III: a rainha foi "um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade"

Poucos minutos depois da notícia do falecimento da rainha Isabel II, o Presidente da República de Portugal dirigiu uma carta ao novo Rei do Reino Unido, Carlos III, manifestando “profunda e sincera consternação” e “um imenso pesar” com que tomou conhecimento da morte.

Nessa carta, que publicou no site da Presidência, Marcelo entrega “em nome do Povo português e no meu próprio, os meus sinceros pêsames” pela perda sofrida, assegurando que “Sua Majestade a Rainha Isabel II permanecerá para todos um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público, como o foi ao longo dos seus mais de 96 anos de vida e 70 anos de reinado”.

“Para Portugal e para todos os Portugueses”, frisa o Presidente português, “perdurarão na memória de cada um de nós, com inquestionável carinho e apreço, as visitas que a Rainha Isabel II realizou ao nosso país, em 1957 e 1985”. E acrescenta: “Para mim, pessoalmente, não poderei esquecer a honra do encontro mantido aquando da minha deslocação a Londres, já em 2016”.

À mesma hora da publicação da nota, Marcelo falava também na RTP sobre Isabel II. "Era de uma sabedoria, de uma inteligência, de uma determinação, de uma coragem física e psíquica ilimitadas. Marcou parte significativa do século XX e ainda as primeiras décadas deste século XXI", disse o Presidente em direto do Brasil, onde está em visita oficial.

Marcelo sublinhou “a capacidade de entender os grandes políticos internacionais: como ela gostava de dizer, tinha conhecido vários presidentes norte-americanos, vários líderes soviéticos, chineses, tinha privado com dezenas de líderes europeus, africanos, também sul-americanos, asiáticos. Até pelo seu papel chave na comunidade de língua inglesa, não houve no século XX quem tivesse uma experiência tão rica. E em mundos tão diferentes como foi o do pós-guerra de crença num crescimento ilimitado, de crença, da queda do Muro e fim da era soviética, e agora desta era marcada pela crise do multilateralismo”. Foi, assim, “um fator de unidade” e “soube acompanhar as mudanças” dos tempos.

Marcelo espera agora que Carlos III “tenha um mandato tão feliz como a sua mãe”.