Isabel II sob vigilância médica, filhos Carlos e Ana em Balmoral ao seu lado

Isabel II está sob vigilância médica no castelo de Balmoral, sua residência na Escócia, e este anúncio gera grande receio no Reino Unido pela sua rainha. Os seus quatro filhos e outros descendentes e herdeiros diretos (incluindo o primogénito, Carlos, príncipe de Gales, acompanhado da mulher, Camilla; e o filho deste, William, previsíveis próximos dois reis do país) deslocaram-se para o local esta quinta-feira.

O palácio de Buckingham, habitualmente parco em informações sobre a saúde da monarca, emitiu um comunicado: “Após avaliações adicionais esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que fique sob supervisão médica”.

Os problemas de mobilidade da soberana, de 96 anos, tinham-na feito cancelar, quarta-feira, uma reunião virtual do seu Conselho Privado. Na véspera empossara a nova primeira-ministra, Liz Truss, e aceitara a demissão de Boris Johnson. Esses atos decorreram em Balmoral, para evitar que a rainha tivesse de deslocar-se a Londres e, sobretudo, para evitar que um tal plano tivesse de ser cancelado à última hora.

A chefe de Governo já expressou a sua inquietação na rede social Twitter. “Todo o país estará profundamente preocupado com as notícias do palácio de Buckingham esta hora do almoço. Os meus pensamentos e os pensamentos do povo em todo o nosso Reino Unido estão com a rainha e a sua família neste momento.”

O speaker da Câmara dos Comums, Lindsay Hoyle, disse aos deputados: “Sei que falo em nome de toda a Câmara ao dizer que enviamos os nossos melhores votos a Sua Majestade, a rainha, e que ela e a família real estão nos nossos pensamentos e orações neste momento.”

Também o chefe da oposição, o trabalhista Keir Starmer, e a primeira-ministra da Escócia, a nacionalista Nicola Sturgeon, manifestaram a sua apreensão. Outros políticos dos mais diversos quadrantes tiveram intervenções do mesmo cariz nas redes sociais.

A princesa Ana, única filha de Isabel II, está em Balmoral perto da mãe. Já se encontrava na Escócia por ter lá compromissos oficiais. O filho mais novo, Eduardo, conde de Wessex, também anunciou que ia para a Escócia com a mulher, Sophie.

A Balmoral rumou também o seu filho André, informou o gabinete do mesmo. Este tem estado afastado da vida pública devido à sua proximidade passada com o falecido milionário Jeffrey Epstein, abusador sexual de menores.

O príncipe Harry, neto de Isabel II e filho mais novo de Carlos, está em Inglaterra, apesar de residir na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Afastado das funções reais por vontade própria, está de visita ao país natal para ele e a mulher, Meghan, participarem em diversos eventos.