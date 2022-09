Fernando Morais, biógrafo de Lula: "Bolsonaro criou o clima para o pistoleiro solitário"

Foram duas recusas até que, finalmente, o ex-presidente Lula da Silva aceitou ser biografado pelo escritor brasileiro Fernando Morais. O livro “Lula, Volume 1 - Biografia”, publicado no Brasil no ano passado, chega a Portugal na próxima semana, pela editora Penguim/Harper Collins. Para retratar o ex-líder sindical, que se tornou um dos políticos mais proeminentes da América Latina, Morais fez extensas sessões de entrevistas e acompanhou Lula em todos os acontecimentos importantes desde 2012: em viagens pelo mundo, comícios no Brasil e até na cela da Polícia Federal em Curitiba, para onde foi mandado por ordem do ex-juiz Sergio Moro.

