Liz Truss fez um Governo com diversidade... exceto política

Ainda nem a própria Liz Truss tinha sido informada que seria a próxima líder do Partido Conservador e já os seus companheiros, a maioria de forma anónima, corriam aos jornais para avisar que rodear-se apenas de aliados poderia ditar um início de mandato algo agitado para a nova primeira-ministra do Reino Unido. Afinal, foi a perda de apoios internos — e não qualquer derrota nas urnas ­— que ditou a queda dos seus dois antecessores imediatos, Boris Johnson (2019-22) e Theresa May (2016-19). E até Margaret Thatcher (1979-90), modelo que Truss não se cansa de emular e divindade adulada pelos tories, acabou destronada pelos seus.

