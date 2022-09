Espanha: Pedro Sánchez pede colaboração à oposição espanhola e ela compara-o a um ditador

Não parece ter havido vencedor contundente no primeiro frente a frente entre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) e Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, centro-direita, maior força da oposição). O debate, terça-feira à tarde e noite no Senado, despertou enormes expectativas.

