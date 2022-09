Migrações. Autoridades francesas resgatam 184 migrantes em dificuldades no Canal da Mancha

As autoridades marítimas francesas resgataram 184 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha para chegar a Inglaterra, a bordo de barcos improvisados, tendo sido transportados de volta para França, foi divulgado esta terça-feira.

Várias embarcações foram identificadas na madrugada de hoje “em dificuldades no estreito de Pas-de-Calais", referiu, em comunicado, a Autoridade Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte.

O centro de vigilância e salvamento local contactou então um barco-patrulha da Marinha francesa para resgatar dois barcos em dificuldade, um com 64 pessoas a bordo e o segundo com 57 pessoas, acrescentou a mesma fonte, acrescentando que todos foram levados para o porto de Calais.

Segundo a autarquia de Pas-de-Calais, os migrantes são de diversas nacionalidades como albaneses, georgianos, turcos, iraquianos, afegãs, indianos, sudaneses e cingaleses. Um barco de patrulha da polícia marítima também foi enviado para resgatar 63 pessoas, que foram deixadas no porto de Dunquerque.

Desde final de 2018 que aumentaram as travessias ilegais do Canal da Mancha por migrantes que procuram chegar ao Reino Unido, apesar dos repetidos avisos das autoridades que alertam para o perigo associado ao muito tráfego, correntes fortes e baixa temperatura naquelas águas.

O Ministério do Interior francês estimou recentemente que 20.000 migrantes ilegais tentaram a travessia entre 01 de janeiro e 13 de junho, um aumento de 68% em relação ao mesmo período de 2021.

Desde o início de 2022, 22.670 migrantes completaram aquela que é uma das mais perigosas travessias no mundo, quase o dobro do registado na mesma altura no ano passado, segundo dados do Ministério da Defesa britânico.

Em 2021, registou-se no total a chegada de 28.500 migrantes ao Reino Unido pelo Canal da Mancha, um número que ultrapassou todos os valores desde o início da travessia em 2018, com o fecho do porto francês de Calais e do Túnel da Mancha.

Em 24 de novembro morreram 27 migrantes no Canal da Mancha enquanto tentavam chegar ao Reino Unido de forma ilegal.