Procurado pela polícia promotor de prédio que ruiu na Nigéria matando seis pessoas

O promotor imobiliário de um edifício de sete andares em construção, que se desmoronou no domingo numa zona de luxo de Lagos, a maior cidade nigeriana, matando pelo menos seis pessoas, está a ser procurado pela polícia.

Na sequência da tragédia, o Comissário para o Planeamento Físico e Desenvolvimento Urbano de Lagos apresentou a demissão, no meio de uma crescente pressão e condenação sobre os frequentes desmoronamentos de edifícios no país.

Numa declaração antes de se demitir, Salako disse que o promotor do projeto era responsável "por ter embarcado na construção sem uma licença de planeamento válida e por ignorar as advertências oficiais contra a sua continuação".

O acidente de domingo teve lugar na ilha de Victoria, uma luxuosa área de Lagos. De acordo com Ibrahim Farinloye, da Agência Nacional de Gestão de Emergências, nenhuma pessoa foi até hoje à tarde retirada viva dos escombros.

A Agência de Gestão de Emergências do Estado de Lagos informou inicialmente que seis pessoas estavam presas no edifício, mas as autoridades receiam agora que o número possa ser mais elevado. Na estrada Oba Abiodun Oniru, os residentes assistiram a escavadoras a vasculhar os escombros em busca de alguém vivo.

Os trabalhadores da saúde permaneceram em alerta para oferecer tratamento a possíveis sobreviventes, enquanto as forças de segurança barricavam a área.

A Nigéria registou mais de 10 desmoronamentos de edifícios no último ano. Lagos, uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, é a mais atingida, registando pelo menos seis desses desmoronamentos, incluindo um em novembro, quando mais de 40 pessoas morreram no desmoronamento de um edifício em construção.

As autoridades nigerianas têm sido frequentemente acusadas de não aplicarem os regulamentos de segurança dos edifícios em todo o país ou de não agirem com base nas conclusões dos painéis de investigação sobre tais desastres.