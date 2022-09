Israel anuncia construção de cerca de 500 casas em novo colonato em Jerusalém

As autoridades israelitas divulgaram esta segunda-feira um plano para construir cerca de 500 casas num novo colonato judaico em Jerusalém. O colonato planeado de Givat HaShaked faz parte de um conjunto de colonatos no extremo sul de Jerusalém Orienta, muitos dos quais construídos em bairros residenciais completos.

Os críticos dizem que a construção mina ainda mais a esperança de uma solução de dois Estados. O grupo de direitos humanos israelita Ir Amim, que acompanha de perto os desenvolvimentos em Jerusalém, disse que o plano para o colonato foi hoje aprovado.

O colonato deverá ser construído junto do bairro palestiniano de Beit Safafa, que já é cercado por outros colonatos, impedindo ainda mais o seu crescimento.

“Embora haja investimento constante, desenvolvimento robusto para israelitas, há uma completa anulação do planeamento urbano [para palestinianos], que acaba por servir como um mecanismo de deslocação para os palestinianos, porque os empurra para fora da cidade”, disse a diretora de relações internacionais da Ir Amim, Amy Cohen. “[Os palestinianos] não têm meios para construir ou expandir seus bairros”, acrescentou.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), não houve comentários imediatos do município de Jerusalém. Autoridades da cidade, que consideram os colonatos como bairros judaicos, disseram que estão comprometidos em construir em todas as áreas de Jerusalém para ajudar os residentes judeus e árabes.