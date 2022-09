Cinco militares e quatro insurgentes mortos em tiroteio no Paquistão

As forças de segurança paquistanesas realizaram uma operação num antigo reduto talibã, perto da fronteira com o Afeganistão, que resultou num tiroteio em que morreram cinco militares e quatro insurgentes, foi divulgado esta segunda-feira.

O ataque no Waziristão do Norte, distrito da província de Khyber Pakhtunkhwa, resultou de informações obtidas através dos serviços de inteligência, referiram as forças de segurança paquistanesas em comunicado.

O Waziristão do Norte e outras antigas regiões tribais no noroeste do Paquistão foram uma base para os talibãs paquistaneses e outros grupos militantes, até o Exército dar como ‘limpa’ a região dos insurgentes.

Ataques ocasionais continuaram a acontecer, no entanto, o que levanta preocupações sobre se os talibãs paquistaneses estão a reagrupar-se na área.

O Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, talibãs paquistaneses) é um grupo separado, mas aliado dos talibãs no Afeganistão, país onde tomaram o poder há um ano, quando as tropas dos EUA e da NATO estavam na reta final da sua retirada.

A tomada do poder pelos talibãs no Afeganistão encorajou os talibãs paquistaneses, que atualmente estão em negociações de paz com o governo.