Chile decide se aprova ou se rejeita nova Constituição em substituição do último legado de Pinochet

Depois de três anos de insurreição popular que derivou numa nova Constituição para substituir a atual, considerada génese da desigualdade social, os chilenos vão às urnas este domingo para um plebiscito entre a aprovação ou rejeição do texto que estabelece um novo pacto social: Estado de Direito e garantias em vez do status quo, no qual saúde, educação, habitação e pensões são serviços privados a serem contratados.

