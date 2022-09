Angola: Tribunal Constitucional aceitou providência cautelar da UNITA sobre resultados das eleições

O Tribunal Constitucional de Angola aceitou a providência cautelar entregue pela UNITA, que contesta os resultados das eleições gerais no país que deram a vitória, com maioria absoluta, ao MPLA. Assim, a atribuição de mandatos fica suspensa até o tribunal se pronunciar novamente sobre o caso.

A informação foi publicada em nota de imprensa pelo Secretariado da Comunicação e Marketing da UNITA.

Na nota é possível ler que “o pedido tem enquadramento jurídico-legal e seguiu os pressupostos processuais” reunindo, dessa forma “os pressupostos para ser objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional.”

A nota é finalizada com “um apelo à calma”, no dia em que as Forças Armadas Angolanas entraram em “estado de prontidão combativa elevada” de forma a manter a calma e segurança no país e evitar incidentes, decisão que irá vigorar até dia 20 se setembro.

Em atualização