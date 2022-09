Angola: Tribunal Constitucional aceitou providência cautelar da UNITA que contesta resultados das eleições

O Tribunal Constitucional de Angola aceitou a providência cautelar entregue pela UNITA, que contesta os resultados das eleições gerais no país que deram a vitória, com maioria absoluta, ao MPLA. Assim, a atribuição de mandatos fica suspensa até o tribunal se pronunciar novamente sobre o caso. As eleições decorreram a 24 de agosto.

A informação foi publicada em nota de imprensa pelo Secretariado da Comunicação e Marketing da UNITA e ainda através da conta no Facebook de Adalberto Costa Júnior, candidato do partido do “galo negro” à presidência.

Na nota é possível ler que “o pedido tem enquadramento jurídico-legal e seguiu os pressupostos processuais” reunindo, dessa forma “os pressupostos para ser objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional.” Na prática, a UNITA pede a ineficácia da ata dos resultados eleitorais definitivos aprovada em 28 de agosto.