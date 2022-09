Sunak ou Truss? Reportagem no recinto do último debate antes de ser conhecido o novo líder do Reino Unido

A última ação da campanha para líder do Partido Conservador ainda não tinha começado, mas junto ao Estádio de Wembley era possível intuir quem ia jogar em casa. Cerca de 6 mil pessoas dirigiam-se para a OVO Arena, a escassos metros dali. A maioria empunhava cartazes e sacos de pano com a frase “Ready for Rishi” (“Prontos para Rishi”). Em forte contraste com as sondagens, que dão vantagem inequívoca a Liz Truss, o ex-ministro das Finanças foi a estrela da noite. Com os pais e a mulher na primeira fila, entrou no palco ao som de ‘Blinding Lights’, de The Weeknd, e de uma forte e longa ovação, bem mais audível do que a que acolhera Truss minutos antes.

Apesar do palco central a fazer lembrar um ringue, o combate foi pacífico, tanto entre candidatos como na plateia. Um volte-face na agressiva campanha interna. Sunak desfez-se em elogios à oponente, descrevendo-a como “fantástica ministra dos Negócios Estrangeiros”. Truss absteve-se de o atacar diretamente. É que dentro de poucos dias o partido terá de unir-se em torno do vencedor. A votação termina hoje, o resultado é anunciado segunda-feira.

